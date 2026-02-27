日本サッカー協会は２７日、日本代表が６月開幕の北中米Ｗ杯に向けた事前キャンプをメキシコ・モンテレイで、ベースキャンプを米国のナッシュビルで行うことが決まったと発表した。モンテレイの施設は、チームホテルより車で約３０分の「ティグレストレーニングセンター」が拠点となる。同施設には天然芝ピッチが２面あるほか、選手・スタッフそれぞれのロッカールーム、ジム、メディカルルーム、ミーティングルーム等が完備さ