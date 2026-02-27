阪神が２７日、甲子園の全体練習中に非公開練習を行った。ウォーミングアップ、キャッチボールを終えると、報道陣や甲子園歴史館見学者の球場「バックスクリーンビュー」の入場制限を実施。甲子園での非公開練習は異例で、サインプレーなどを確認するもようだ。