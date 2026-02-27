１８日、武漢市の長江両岸で繰り広げられたドローンライトショー。（武漢＝新華社配信）【新華社武漢2月27日】中国各地では春節（旧正月）期間中、華やかなイルミネーションが新年の祝賀ムードを盛り上げた。伝統的なランタンに加え、ドローンによるライトショーやビルのライトアップなど最新技術を取り入れた演出も登場し、伝統と現代が融合した新春の風景が広がった。陝西省西安市の大唐芙蓉園では、唐詩300首余りを題材にし