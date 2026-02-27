ロシアとの戦争終結に向けた和平案についてウクライナとアメリカの代表団がスイスで協議しました。【映像】会場入りする代表団ウクライナのウメロフ国家安保・防衛会議書記が率いる代表団は26日、スイスのジュネーブでアメリカのウィトコフ特使らと和平案を協議しました。ウメロフ氏はSNSで、停戦後の復興について話し合ったほか、ロシアを交えた3カ国協議に向けて準備をしたと明らかにしました。協議のあと、ゼレンスキー