「これ、ウチだけ？」「なんで今なん!?」――。子育ての孤独を笑いに変える、ママパパによる、ママパパのための応援バラエティが誕生。 ©ABCテレビ ABCテレビでは、子育て真っ最中の親たちが抱える日々の「モヤっとする瞬間」や「育児あるある」を全力で肯定し、分かち合う特別番組『ママパパ応援バラエティ ウチも！』を3月6日(金)深夜０時24分から放送します。 ■正解を探すのではなく、「ウチも！」と共感し