モデルの山田優（41）が27日までに、自身のインスタグラムを更新。親交のあるモデル・ヨンア（40）との2ショット写真を披露した。山田は「お互いの子供達も一緒にNOT A HOTEL MINAKAMIへ」と書き出し、ヨンアとの2ショットをアップ。「ホテルのように快適に滞在できる別荘」の魅力を満喫したようで、「よんよんとのグループ旅を心から満喫できました！！！！！！」と伝えた。この投稿にフォロワーからは「最高ねー」「ゴール