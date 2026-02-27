コグニザント・クラシック第1ラウンド、6番でショットを放つ金谷拓実＝26日、フロリダ州パームビーチガーデンズ（ゲッティ＝共同）米男子ゴルフのコグニザント・クラシックは26日、フロリダ州パームビーチガーデンズのPGAナショナル（パー71）で第1ラウンドが行われ、中島啓太と金谷拓実は73で回り、82位と出遅れた。平田憲聖は75で108位。62をマークしたオースティン・スマザーマン（米国）が首位に立った。1打差の2位でニコ