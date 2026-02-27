キユーピーは、2026年2月28日と3月1日の2日間限定で「3／1はマヨネーズの日 KEWPIE MAYO FES 2026」を、東京・渋谷サクラステージ（渋谷区桜丘町1-1）で開催します。マヨネーズがもっと好きになるイベント1925年3月にキユーピーが日本で初めてマヨネーズを製造・販売したことにちなんで、3月1日は「マヨネーズの日」に制定されました。この日に合わせて開催される「KEWPIE MAYO FES 2026」では、キユーピー マヨネーズのおいしさを