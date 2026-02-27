光村印刷が反発している。２６日の取引終了後に、保有する投資有価証券の一部を売却するのに伴い、２６年３月期に投資有価証券売却益１１億７０００万円（見込み）を特別利益として計上すると発表しており、好材料視されている。なお、業績予想に与える影響は精査中としている。 出所：MINKABU PRESS