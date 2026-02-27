たけびしが大幅高で３日ぶりに反発し上場来高値を更新している。２６日の取引終了後に、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を１０４０億円から１０７０億円（前期比６．０％増）へ、営業利益を３７億円から３９億１０００万円（同１４．１％増）へ、純利益を２６億８０００万円から２８億４０００万円（同６．８％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を３５円から３９円へ引き上げ年間配当予想を７２円（前期６２円