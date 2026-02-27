（左から）鹿児島の遠藤と岩手の佐伯【(C)B.LEAGUE】 2月27日から同29日にかけて「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B2リーグ戦の第22節が全国各地で開催される。レギュラーシーズンの3分の2を消化し、残りは各クラブ20試合となった。西地区3位の鹿児島レブナイズは、ホームの西原商会アリーナで東地区5位の岩手ビッグブルズを迎え撃つ。「りそなグループ B2 PLAYOF