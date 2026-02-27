午前１１時現在の東証プライムの値上がり銘柄数は１２７３、値下がり銘柄数は２７９、変わらずは３９銘柄だった。業種別では３３業種中２９業種が上昇。値上がり上位に石油・石炭、建設、その他製品、卸売など。値下がりで目立つのは精密機器、非鉄金属、情報・通信など。 出所：MINKABU PRESS