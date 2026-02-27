瀬戸内地方は、気圧の谷や湿った空気の影響で雲が広がり、雨の降っているところがあります。昼過ぎも曇りで、夕方からは広く雨雲がかかる見込みです。日中の最高気温は、岡山、津山、高松で17度でしょう。26日と同じくらいの気温になります。積雪の多い地域では、なだれに注意してください。 28日は明け方まで雨の降るところがありますが、その後、海沿いでは晴れる見通しです。朝の最低気温は岡山で9度、津山で7度、高松で10度で