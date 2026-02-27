ワイヤー矯正は確実な歯の動きが期待できる一方で、痛みや生活面への影響が気になる人も少なくありません。長期間の治療をストレスなく進めるためには、起こり得るトラブルやその対処法をあらかじめ知っておくことが安心につながります。そこで、これからワイヤー矯正を始める人が知っておきたいポイントや注意点について、フレンズ歯科矯正歯科クリニックの昌山先生に解説してもらいました。 ※26年1月取材。 監