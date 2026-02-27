日本で完全試合を達成し、最速165kmを投げた「令和の怪物」はどこへ行ったのだろうか。メジャー2年目の佐々木朗希（ロサンゼルス・ドジャース）がオープン戦初登板から首をかしげさせた。【関連】「傲慢か？」「個人主義が強い」佐々木に対する韓国メディア評佐々木は2月26日（日本時間）に行われたアリゾナ・ダイヤモンドバックスとのオープン戦に先発登板し、1.1回を投げて3被安打、2四球、3奪三振、3失点と不振に終わった。この