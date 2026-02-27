三陽商会 [東証Ｐ] が2月27日午前(11:00)に業績修正を発表。26年2月期の連結経常利益を従来予想の23.6億円→13億円(前期は28.2億円)に44.9％下方修正し、減益率が16.5％減→54.0％減に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した9-2月期(下期)の連結経常利益も従来予想の25億円→14.4億円(前年同期は21.4億円)に42.2％減額し、一転して32.5％減益計算になる。 株探ニュ&