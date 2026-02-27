27日の外国為替市場のドル円相場は午前11時時点で1ドル＝155円98銭前後と、前日午後5時時点に比べ6銭の小幅なドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝183円90銭前後と46銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース