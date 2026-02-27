インスタグラムを運営するアメリカのIT大手・メタは26日、10代の若者が自殺などに関する用語を短期間で繰り返し検索した場合、保護者に通知する新たな機能を導入すると発表しました。メタは26日、13歳から17歳の若者がインスタグラムを利用する際、自殺や自傷行為に関する用語を短期間で繰り返し検索した場合、保護者に通知する機能を新たに追加すると発表しました。来週からアメリカ、イギリス、オーストラリア、カナダで導入され