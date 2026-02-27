プロ野球・巨人の則本昂大投手が、田中瑛斗投手が新加入選手を紹介するというキャンプ中継の新企画、「エイトピア」に登場。2月22日のオープン戦初登板などについて「怖かった、ほんまに。ヤバイ」などと振り返りました。中日相手に2回無安打2三振とさすがの投球を見せた則本投手。「きっしゃん（岸田行倫選手）と前日から組むって分かってたんで、こんな感じで組みたてたいなって話しました。その通りにできて、よかったです」と