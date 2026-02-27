阪神は２７日、兵庫・西宮市の甲子園球場で全体練習を開始した。この日からドラフト３位の岡城快生外野手（筑波大）、町田隼乙捕手が１軍練習に合流した。アップ、キャッチボール後には投内でサインプレーを確認するため、報道陣を完全にシャットアウト。甲子園歴史館を訪れたファンが入れるオーロラビジョン前のスペース、バックスクリーンビューも閉じ、“球児のカーテン”が敷かれた中で動きを確認した。これまでキャン