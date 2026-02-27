阪神は27日、甲子園で練習を再開した。午前11時からは非公開で投内連係を開始。報道陣や集まったファンらに見えないように“鉄のカーテン”を敷いた。新外国人のディベイニーらが初めての甲子園練習。町田、百崎、岡城、福島がこの日から合流した。