ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで日本勢初の金メダルを獲得したりくりゅうこと三浦璃来、木原龍一が２７日、フジテレビ系「めざましテレビ」に生出演。ケンカした際に仲直りする「必殺技」を木原が明かした。井上清華アナウンサーから「そもそもお２人、言い争うようなことなんてありますか？」と問われると、三浦が「あります。ほんとにちっちゃな…『ゴミ捨てといてよ』そんなちっちゃなのがあるんですけど