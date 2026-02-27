帝国データバンクは２７日、国内の主要食品メーカー１９５社が３月に６８４品目の飲食料品を値上げすると発表した。値上げ品目数は３か月連続で前年同月を下回っており、値上げの動きが落ち着きつつある。分野別では、コメ価格の高騰を背景に切り餅や冷凍炒飯など「加工食品」が３０４品目と最も多い。果汁飲料や緑茶のペットボトル飲料など「酒類・飲料」が２２４品目、ドレッシング類など「調味料」は７２品目が値上げとなる