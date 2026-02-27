2月23日、浜崎あゆみがInstagramを更新し、自身の引き締まった肉体を披露した。長年親しくしているカメラマンに撮影してもらったようで、4月から開幕するアリーナツアー「ayumi hamasaki JAPAN TOUR 2026 A -Scapegoat-」に関連する投稿のようだ。「写真には、両脇がざっくりと開いたボディスーツ風の衣装を身につけた浜崎さんが写っています。右肩には、チラッとタトゥが見えていますね。アグレッシブな印象を与えるこの写真に