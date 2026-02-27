1.美味しそうなニオイがする 猫が ごみ箱を漁る最も多い理由…それは、ごみ箱の中にある「食べ物のニオイ」に惹かれているから。魚の骨や肉の残骸などは、人間にとってはただのゴミでも、猫にとっては魅力的な香りが漂うものです。 猫は嗅覚が非常に優れているため、袋を閉じていても中身のニオイを感じ取ってしまいます。「何か美味しいものがあるかもしれない」という気持ちで、ついごみ箱の中に手を伸ばしてしまうので