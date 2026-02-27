資料岡山市空撮 岡山県の2025年10月1日現在の推計人口が、181万5161人だったことが分かりました。 岡山県が27日に発表したもので、前の年に比べ1万5460人減りました。市町村別では、増加したのは早島町のみでした 日本人は、1万8740人減少（26年連続）した一方、外国人は3280人の増加（4年連続）となりました。 年齢階層別では、14歳以下の年少人口は、20万6402人で、人口構成比は11.8%でした。1981年以降低