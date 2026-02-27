バルセロナ戦で負傷した久保建英がボールを触る姿を見せるスペイン1部レアル・ソシエダの日本代表MF久保建英が、復帰に向けて大きく動き出した。現地紙「ムンド・デポルティーボ」が現地時間2月26日に久保がボールを使ったトレーニングを再開したことを報じ、「これは朗報だ」と伝えた。久保は1月18日にリーグ戦第21節のバルセロナ戦に出場。下部組織時代を過ごした古巣とのゲームだったが、後半21分にカウンターからスプリン