２人組バンド・ポルノグラフィティが２７日に予定していたツアー初日の千葉公演の開催を見合わせると発表した。公式Ｘで「ポルノグラフィティ２０ｔｈライヴサーキット“水”千葉・市原市市民会館公演開催見合わせのお知らせ」と題し、「２０２６年２月２７日（金）に開催を予定しておりました、『ポルノグラフィティ２０ｔｈライヴサーキット“水”』千葉・市原市市民会館公演につきまして、本日早朝より岡野昭仁に発