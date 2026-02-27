サッカー日本代表は２７日、今年６月に開幕する北中米Ｗ杯で、大会期間中のベースキャンプ地を米テネシー州の州都であるナッシュビルにすると発表した。日本代表の公式ＳＮＳによると、ベースキャンプ地は米メジャーリーグサッカー（ＭＬＳ）加盟のナッシュビルＳＣが使用するトレーニングセンターで、２面の天然芝のピッチのほか、充実したトレーニング・コンディショニング設備が整っているという。事前合宿についてはメキシ