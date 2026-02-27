米大リーグ（ＭＬＢ）・エンゼルス菊池雄星投手の妻で、元フリーキャスターの菊池瑠美さんが、帰国後のプライベート姿をアップした。３月開催のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する侍ジャパンに合流した夫とともに帰国した瑠美さん。侍ジャパンと中日との強化試合が行われる２７日までにインスタグラムのストーリーズを更新し、「ＷＯＲＫＯＵＴＤＯＮＥ」と自撮りをアップ。「今日は名古屋水族館」「