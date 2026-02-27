数多くのキャラクターの公式ライセンスグッズを展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」から、世界中で愛される「おさるのジョージ」の誕生85周年を記念したグッズが登場！ハートを抱きしめる「ジョージ」や心温まるメッセージが描かれた、毎日のお食事やランチタイムを快適にする実用的なランチ・キッチングッズ全6種が発売されています☆ スケーター「おさるのジョージ」ランチ・キッチングッズ