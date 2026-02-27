俳優・町田啓太が、活動15周年を記念し、約6年ぶりの写真集となるアニバーサリーフォトブック『KEITA MACHIDA 15th Anniversary Photobook』を5月12日に発売する。それに先立って、東京篇のカットが公開された。【写真集カット】東京タワーをバックに…町田啓太のエモカット今作は、東京・ソウル・台北を中心とした3つの地域で、それぞれの地で活躍するフォトグラファー3人が撮影。さらに、初となる書き下ろしエッセイも織り込