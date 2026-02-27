俳優の吉沢亮と柿澤勇人が、主演（Wキャスト）を務めるミュージカル『ディア・エヴァン・ハンセン』のメインビジュアルとビハインド映像が27日に公開された。【動画】柿澤勇人、吉沢亮ミュージカルビジュアル撮影&コメント動画！本作は、2016年にブロードウェイで上演され、第71回トニー賞でミュージカル作品賞・ミュージカル脚本賞・オリジナル楽曲賞など6部門に輝いたほか、第60回グラミー賞や第45回エミー賞なども受賞