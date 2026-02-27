シュークリーム専門店ビアードパパは、3月18日より『ハニーバターシュー』（税込270円）を期間限定で販売する。【写真】とろ〜りカスタード『ハニーバターシュー』断面2017年にアメリカのビアードパパで、「カスタードクリームの新たな美味しさを引き出すシュー生地」として開発された『ハニーバターシュー』は、その後シンガポール、香港、台湾、タイ、フィリピンなどアジア各国へ広がり、海外で人気の商品となった。今回、