【モスクワ共同】ウクライナ・パラリンピック委員会（UPC）は27日までに、ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックに25選手を派遣すると発表した。ウクライナの冬季パラ出場選手数としては過去最多となる。バイアスロン、アルペンスキー、ノルディックスキー距離、スノーボードの4競技に出場する。UPCはウクライナ侵攻を続けるロシアと同盟国ベラルーシの選手に出場権が付与されたことに反発し、3月6日の開会式をボイコットす