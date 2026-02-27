高齢女性から現金をだまし取り、回収したとして、警視庁暴力団対策課は27日までに、詐欺などの疑いで東京都中央区、会社役員湯浅健人容疑者（32）ら男4人を逮捕した。同課は、容疑者らの特殊詐欺グループが2023年3〜9月に35都道府県の約170人から計約31億円を詐取したとみて調べる。4人の逮捕容疑は何者かと共謀して23年8月、茨城県の高齢女性に電話で、弁護士をかたって「詐欺の共犯の嫌疑を晴らすため資産を預かる必要がある