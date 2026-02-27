26日、アニメ「進撃の巨人」のエレン・イェーガー役などで知られる人気声優・梶裕貴が所属事務所の株式会社ヴィムスを離れ、4月より新たに設立する会社の代表取締役として独立することが発表された。 人気声優の突然の独立に声優ファンの間では驚きの声が上がっていると同時に、今回梶が独立を決意した「理由」にも大きな注目が集まった。独立を決意したのは「ライフワークとも言える音声AIプロジェクト『そよ