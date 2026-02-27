こども家庭庁が26日に調査結果を発表し、子供のインターネット利用時間が過去最長を更新したことが明らかになった。10〜17歳の平日1日あたりの平均利用時間は約5時間27分に達し、高校生では約6時間44分となった。今回から調査項目に加わった「動画配信」「生成AI」などの利用に関しても数字が高いことが分かった。低年齢層から青少年までネット利用時間が増加26日、青少年のインターネット利用の実態が発表された。利用時間は年々