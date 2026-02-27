『人の財布～高畑朋子の場合～』（双葉社）が3月18日（水）に発売される。 【画像】初回限定特典・『伊澤政則の名刺』 第四境界おなじみの人気コンテンツである「人の財布」の新シリーズである『人の財布～高畑朋子の場合～』。“読む”ARG（日常侵触ゲーム）をテーマにした同書籍は、これまでの読書体験を飛び越え、読者の日常生活に物語が侵触してくる。その代表例が、初回限定