今春までに全機への導入完了へJAL（日本航空）グループのLCC（格安航空会社）、ZIPAIRは2026年2月26日、スペースX社の衛星インターネットサービス「Starlink」を搭載した旅客便の運航を開始したと発表しました。アジアのエアラインとしては初めての導入となります。【写真】ホントにLCC？ これが「JAL系LCCの驚愕上位クラス」全貌ですこれにより、上空でも地上と同等の高速かつ安定したインターネット接続が無料で提供されます