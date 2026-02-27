アメリカのワーナー・ブラザース・ディスカバリーの買収をめぐり、ネットフリックスは26日、事実上、買収を断念しました。ワーナーの買収をめぐっては、ネットフリックスが去年12月、1株あたり27.75ドルで買収することで合意しました。しかしその後、パラマウントが敵対的買収を仕掛け、ワーナーが再交渉の機会を与えていました。その後、パラマウントは買収価格を当初の1株あたり30ドルから31ドルに引き上げるなどした提案を行い