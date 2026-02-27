Googleが画像生成AI「Nano Banana 2(Gemini 3.1 Flash Image)」をリリースしました。Nano Banana 2は、Nano Banana Pro(Gemini 3 Pro Image)の高度な機能をより幅広いユーザーが利用できるように設計されつつ、Nano Banana(Gemini 2.5 Flash Image)のように迅速な編集や反復作業が可能になっているのが特徴です。Nano Banana 2: Google’s latest AI image generation modelhttps://blog.google/innovation-and-ai/technology/ai/n