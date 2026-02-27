ブルージェイズと1年300万ドル（約4・7億円）で再契約したと報じられたMLB通算221勝の大ベテラン、マックス・シャーザー投手（41）をめぐり、再契約の背景に娘の存在があったことを26日（日本時間27日）、米スポーツ専門局「ESPN」が報じた。シャーザーをめぐっては前日25日（同26日）に複数の米メディアがブルージェイズと再契約に合意したと報道。過去3度、サイ・ヤング賞を受賞したベテラン右腕は昨季ブ軍で17試合に登板し5