２月１５日の京都記念・Ｇ２を勝ったジューンテイク（牡５歳、栗東・武英智厩舎、父キズナ）は、武豊騎手とのコンビで金鯱賞・Ｇ２（３月１５日、中京競馬場、芝２０００メートル）に向かう。２７日、管理する武英調教師が明かした。ジューンテイクは前走の京都記念では、２８日に騎手を引退して調教師に転身する藤岡佑介騎手とのコンビで１番人気のエリキングに勝ち、同じＪＲＡ競馬学校２０期の川田将雅騎手とのワンツー決着