【NASCAR】第2戦 オートトレーダー400（エコーパーク・スピードウェイ／日本時間2月23日）【映像】多重クラッシュでパーツ舞う衝撃の瞬間全米人気ナンバーワンのレース、NASCAR（ナスカー）の第2戦がジョージア州アトランタで開催された。レース終盤のクラッシュでマシンにダメージを負ったタイラー・レディックが、手負いの状態で勝利を掴み話題となっている。224周目、先頭集団を走っていたデニー・ハムリンの11号車が突如、