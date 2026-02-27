日本ハムの木田優夫GM代行（57）による「木田画伯の球界絵日記」は、母校・日大明誠の先輩でもある元NPB審判員の木内九二生（くにお）氏（59）について。木田画伯の2学年上の木内氏は昨年限りで28年間のNPB審判員にピリオドを打ち、今年から台湾プロ野球（中華職業棒球連盟＝CPBL）の審判員として活動します。そんな先輩に負けないよう野球界の発展に尽くす覚悟です。ファイターズの春季キャンプは、ファームは23日に手締めを