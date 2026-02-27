フィギュアスケートペアの神解説で話題となった高橋成美さんが２７日、日本テレビ系「ＤａｙＤａｙ．」に生出演。かつてペアを組んでいた木原龍一の高橋さんだから知っている意外な一面を話した。この日は高橋がスタジオに生出演し、改めてりくりゅうこと、木原龍一・三浦璃来ペアの五輪での滑りを振り返り、リフトの難しさなどを具体的に解説した。その後、街の人たちからの疑問に答えるコーナーとなったが、スタジオからは