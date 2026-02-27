ホットランドホールディングスは3月7日、「ぜったいお得な!回数券」(4枚セット2,462円、11枚セット6,264円)を全国の築地銀だこ店舗(一部店舗を除く)で発売する。○「ぜったいお得な!回数券」発売「ぜったいお得な!回数券」(4枚セット2,462円、11枚セット6,264円)ぜったいお得な!回数券は、全国の築地銀だこ店舗で利用できる「たこ焼(1舟8個入り)」と引換え可能な回数券で、4枚セットと11枚セットの2種類を用意する。数量限定のため