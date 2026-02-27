レインズインターナショナルが展開する「牛角」は3月19日から、平日限定「春も焼肉フェア」を全国の牛角店舗で開催する。特別価格となる全ラインナップ同フェアでは、牛角の創業期からの人気メニューや、焼肉の定番メニューなどを幅広くラインナップ。全17品を何皿・何杯でも特別価格で楽しめる。実施期間は3月2日〜3月19日の平日限定。割引後の飲食代金合計が税込2,000円以上で利用可。着席時と会計時に公式ホームページの「専用