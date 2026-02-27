エルゴジャパンは2月25日、路上喫煙に関するアンケート調査の結果を発表した。調査は2025年12月、20歳以上の男女360名を対象にインターネットで行われた。○生活圏での路上喫煙に関する印象路上喫煙を「ほぼ毎日見かける」と回答した人は9.4%だった。また、「毎日」「週に数回」「月に数回」を合わせた、比較的頻繁に路上喫煙を目にする人の割合は44.7%となり、約2人に1人が生活圏の中でいまだに路上喫煙を目にしている実態が明ら